РИАМО - 12 мая. Во всех столичных жилых домах и административных зданиях было отключено отопление, система переведена на летний режим работы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В течение трех дней было проведено отключение отопления более чем в 70 тысячах зданий, в числе которых около 33 тысяч жилых домов», - сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что сначала отопление отключили в промышленных и административных зданиях Москвы, а уже потом начали отключать тепло в жилых домах, объектах образования и медучреждениях.

По словам заммэра, в мегаполисе сотрудники комплекса городского хозяйства проверят все системы генерации и подачи тепла. В том числе проверку пройдут 13 ТЭЦ, а еще порядка 140 тепловых станций.

«В общей сложности в столице протестируют порядка 16 тысяч километров тепловых магистралей, отдельные участки при необходимости отремонтируют», - добавил Бирюков.

Он уточнил, что в Москве запланировано завершить все подготовительные работы на теплосетях до осени.

По его словам, все социальные объекты города будут готовы к подаче отопления к 1 сентября. А до 15 сентября к пуску тепла подготовят все жилые дома и остальные объекты столицы.