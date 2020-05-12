РИАМО - 12 мая. В рамках столичной программы «1 рубль за квадратный метр в год» на аукцион выставлены три памятника архитектуры, победители торгов после восстановления исторического облика домам смогут арендовать здания по льготной ставке в течение 49 лет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На аукцион по льготной ставке выставлены усадьба 1880 года, здание Басманной полицейской части, построенное на месте дома Трубецкого, а также часть первого в России конного завода. Общая площадь лотов составляет более 1,8 тысяч квадратных метров.

«Победители торгов смогут арендовать здания по льготной ставке один рубль за один квадратный метр на 49 лет, после того как восстановят историческую недвижимость. На реставрацию инвесторам отводится до пяти лет, но в среднем на льготную ставку они переходят уже за три года», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что за семь лет в рамках программы «1 рубль за квадратный метр в год» было арендовано 70 зданий, 27 из них — объекты культурного наследия.

Выставленные исторические объекты имеют удобное расположение и транспортную доступность. Стоимость за один квадратный метр на старте варьируется от 12,1 тысячи до 35,7 тысячи рублей.

По словам руководителя департамента города по конкурентной политике Ивана Щербакова, аренда объектов по льготной ставке дает возможность инвесторам на выгодных условиях открыть бизнес в исторических памятниках, а также прямое сотрудничество с городом гарантирует прозрачность и безопасность сделки.

В свою очередь руководитель департамента культурного наследия города Алексей Емельянов уточнил, что все работы по объектам культурного наследия контролируются Мосгорнаследием.

«Реставрация в рамках программы льготной аренды «1 рубль за 1 квадратный метр» всегда масштабная работа, ведь памятники, которые в нее попадают, находятся в аварийном состоянии. Инвесторы знают, что для перехода на льготную ставку аренды они обязаны полностью вернуть зданию его исторический облик», — заявил Емельянов.