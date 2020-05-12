РИАМО - 12 мая. До 15 июня нуждающиеся подмосковные семьи с детьми будут обеспечены продуктовыми наборами, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В срок до 15 июня 2020 года предоставить семьям с доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленного в Московской области, <…> продуктовые наборы стоимостью до 2,2 тысячи рублей», — говорится в документе.

Один набор продуктов рассчитан на одну семью. Выдача продуктовых наборов контролируется министерством социального развития Московской области.

В Подмосковье действует режим самоизоляции. Со вторника жители обязаны носить маски в общественных местах, а также на транспорте. Купить маски можно в подмосковных автобусах, оплатив покупку картой «Стрелка» или бесконтактной банковской картой. Штрафы за отсутствие масок власти решили пока отложить.

Ранее Воробьев продлил ограничения по работе предприятий в регионе до 18 мая.

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Текстовая трансляция

11 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- В автобусах Подмосковья с 12 мая можно будет купить маски. Также приобрести маски и перчатки можно почти в 500 пригородных железнодорожных кассах ЦППК и МТППК.

- Запрет на проведение всех массовых мероприятий на территории РФ будет продлен.

- В России завершается период нерабочих дней, введенных из-за коронавируса, с 12 мая.

С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная.

- Путин поручил скорректировать меры по борьбе с распространением Covid‑19 в России. Принятие оперативных решение будет основываться на результатах мониторинга.

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- В большинстве городов Московского региона зафиксировали высокий индекс самоизоляции — выше 3 баллов. По данным на 12 часов, самый высокий индекс в 3,5 балла зарегистрирован в Красногорске, Лобне, Королеве, Лыткарине, столичном Зеленограде и поселении Московский.

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- За сутки в Московской области скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число погибших от коронавирусной инфекции в регионе составило 209 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 11 656 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1079 заболевших. В Москве - 5551.