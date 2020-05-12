РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 мая. Волонтеры движения «Милосердие – Подольск» передали вещи первой необходимости и обувь семье погорельцев из Подмосковья, сообщается в группе движения в соцсети «ВКонтакте».

«Напряженная подготовка к празднованию Дня Победы и волнения, связанные с поздравлением ветеранов, позади. Мы продолжаем будничную работу. Так, на днях собрали вещи первой необходимости, обувь, постельное белье и передали семье погорельцев из Московской области», – говорится в сообщении.

Волонтеры движения «Милосердие – Подольск» выполняют заказы людей, вынужденных соблюдать режим самоизоляции и карантин. Оказывается благотворительная помощь подопечным движения и людям в сложных жизненных ситуациях.