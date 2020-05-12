РИАМО - 12 мая. Более 50 дистанционных программ дополнительного образования представлено в столичном учебном центре «Профессионал», в нем ежедневно обучается свыше 1 тысячи человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Столичные центры занятости после ввода режима повышенной готовности перешли на дистанционный формат работы. В частности, учебный центр «Профессионал» предлагает москвичам, оставшимся без работы, а также женщинам, имеющим детей до семи лет, и горожанам старше 50 лет повысить уровень специального образования и пройти курсы переквалификации удаленно.

«Сейчас в учебном центре ежедневно обучаются более 1 тысячи человек. Это москвичи, которые имеют специальное направление от столичной службы занятости. <…> Сейчас в центре москвичам доступно более 50 программ дополнительного профессионального образования. Здесь есть возможности как для тех, кто выбирает привычные ниши, например управление закупками, бухгалтерский учет или делопроизводство, так и для тех, кто готов освоить новые профессии», - говорится в сообщении.

Среди новых профессий горожанам предлагают попробовать себя в веб-разработке, изучении основ программирования, настраивании контекстной рекламы или SMM.

Для обучения потребуется персональный компьютер с выходом в интернет. Слушатели программ могут самостоятельно изучать материалы и выполнять задания учебного центра.