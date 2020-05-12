РИАМО - 12 мая. Столичная сеть кинотеатров «Москино» проведет бесплатные онлайн-лекции из цикла «Архитектура в кино», москвичи узнают, как и зачем для съемок кино строили декорации, как архитектура создает атмосферу в фильме, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента культуры.

Лекции проведут в формате онлайн на странице«Москино» в соцсети Facebook, а также на сайте организации. Гражданам расскажут о роли архитектуры в зарубежном и русском кинематографе XX — начала XXI века. Лекции проведет историк архитектуры и основатель проекта «Москва глазами инженера» Айрат Багаутдинов. График лекций также доступен в соцсетях.

«Лекции посвящены кинематографу разных стран и эпох. Можно будет узнать о значении архитектуры в известных советских и российских фильмах, в европейских картинах 1920-х и американском кино 70–80-х», — рассказала заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Всего пройдет четыре лекции — 13, 15, 20 и 22 мая в 19:00. Предварительная регистрация не требуется, однако пользователям советуют предварительно ознакомиться с фильмами, о которых пойдет речь в ходе лекций.

Первая лекция под названием «От «Метрополиса» до «Бегущего по лезвию» будет посвящена европейскому кино 1920-х годов и голливудских кинокартинам 1970–1980-х. Вторая лекция пройдет под названием «От «Аэлиты» до оттепели», ее посветят советскому кинематографу с 1920-х до 1960-х годов.

На лекции «От «Иронии судьбы» до наших дней» расскажут о фильмах поздней советской и российской эпох с 1970-х до 2010-х годов. Лекцию об архитектуре в зарубежном кино 1980-2010 годов проведут последней, она получила название «От «Охотников за привидениями» до «Шоу Трумена».