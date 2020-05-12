РИАМО - 12 мая. Эксперты определили предмет охраны усадьбы купца и коллекционера Петра Щукина в Москве, в частности, облик и внутренний интерьер двух домов, датируемые концом XIX — началом XX века, были признаны особо ценными, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Столичный департамент культурного наследия утвердил предмет охраны усадьбы П.И. Щукина. Это два дома, возведенные в неорусском стиле в конце XIX — начале XX века, и связывающий их тайный подземный переход. Здания являются объектами культурного наследия федерального значения и располагаются по адресу: улица Малая Грузинская, дом 15, строения 1, 2», - говорится в сообщении.

Оба дома, напоминающие терема, были построены для размещения коллекции купца и собирателя русской старины Петра Щукина. На данный момент в этих зданиях находится Государственный биологический музей имени К.А. Тимирязева.

Руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов отметил, что эксперты особо ценным признали облик зданий, сформировавшийся к концу XIX — началу XX века, в частности, отметили уникальность архитектурно-художественного оформления фасадов, формы и конструкции крыш, окон и дверей.

«Кроме того, была подтверждена ценность внутренних интерьеров, где до наших дней сохранились подлинные печи, лестницы, кессонные потолки и своды Монье. Теперь любые реставрационные работы будут проводиться с учетом утвержденного предмета охраны», — добавил Емельянов.

Он уточнил, что подземный переход между зданиями также был признан предметом охраны.

Петр Иванович Щукин — крупнейший коллекционер России второй половины XIX века, купец, меценат, потомственный почетный гражданин, действительный статский советник, а также создатель частного Музея российских древностей.