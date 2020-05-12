РИАМО - 12 мая. Еще 1820 жителей столицы, которым ранее был поставлен диагноз «коронавирус», выздоровели после лечения, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 1820 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 19 642» - подчеркнула Ракова.

Она отметила, что каждому пациенту медики подбирали индивидуальное лечение. В каждом конкретном случае назначение лечения зависело от тяжести протекания заболевания.

Диагноз «коронавирус» ставят только на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки.

Чтобы удостовериться, что пациент выздоровел, у него берут еще раз анализы после лечения. После выписки пациенты получают необходимые рекомендации.

В Москве продлен режим самоизоляции до 31 мая. Это значит, что жителям столицы по-прежнему не рекомендуют покидать дома, кроме случаев острой необходимости – похода в магазин, аптеку или выгула собаки.

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Текстовая трансляция

11 МАЯ

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- В автобусах Подмосковья с 12 мая можно будет купить маски. Также приобрести маски и перчатки можно почти в 500 пригородных железнодорожных кассах ЦППК и МТППК.

- Запрет на проведение всех массовых мероприятий на территории РФ будет продлен.

- В России завершается период нерабочих дней, введенных из-за коронавируса, с 12 мая.

С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная.

- Путин поручил скорректировать меры по борьбе с распространением Covid‑19 в России. Принятие оперативных решение будет основываться на результатах мониторинга.

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- В большинстве городов Московского региона зафиксировали высокий индекс самоизоляции — выше 3 баллов. По данным на 12 часов, самый высокий индекс в 3,5 балла зарегистрирован в Красногорске, Лобне, Королеве, Лыткарине, столичном Зеленограде и поселении Московский.

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- За сутки в Московской области скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число погибших от коронавирусной инфекции в регионе составило 209 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 11 656 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1079 заболевших. В Москве - 5551.