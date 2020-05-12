РИАМО - 12 мая. Полицейские в Люберцах задержали 23-летнюю девушку и 43-летнего мужчину, которых подозревают в сбыте поддельных денежных средств, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Подозреваемых установили в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Люберецкое».

«Установлено, что злоумышленница, находясь в продуктовом магазине в поселке Калинина, выбрала небольшое количество товара, после чего на кассе расплатилась за него поддельной пятитысячной купюрой», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Было возбуждено уголовное дело. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, установили и задержали подозреваемую. Девушка призналась, что фальшивую купюру ей передал знакомый, который позже также был задержан.

«В ходе обыска в квартире злоумышленников сотрудниками полиции обнаружены и изъяты поддельные денежные средства номиналом 5 тысяч рублей в количестве двух штук. По результатам исследования установлено, что изъятые купюры изготовлены не по технологии предприятий, осуществляющих производство государственных банковских билетов и ценных бумаг РФ», – добавила Петрова.

Задержанный объяснил, что фальшивые купюры он нашел на улице в пачке из-под сигарет. Полицейские также установили его причастность к совершению аналогичного преступления в одном из зоомагазинов на улице Митрофанова.

Задержанная девушка находится под подпиской о невыезде, мужчина заключен под стражу.

Правоохранители устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанных, а также возможных их соучастников.