РИАМО - 12 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о новых мерах борьбы с коронавирусной инфекцией, в частности, продлено ограничение по экономической деятельности в регионе еще на неделю, до 18 мая.

«Возобновление деятельности организаций, выполняющих строительные или ремонтные работы, допускается <…> с даты направления уведомлений в адрес центральных органов исполнительной власти и местного самоуправления <…> но не ранее 18 мая 2020 года», — говорится в документе.

Организации в сфере промышленности смогут возобновить свою деятельность после уведомления министерства инвестиций, промышленности и науки Московской область не ранее 18 мая. Объекты розничной торговли, реализующие строительные и отделочные материалы для сада, смогут возобновить работу также не ранее 18 мая при наличии направленного уведомления.

Для тех предприятий, чья численность сотрудников составляет свыше 100 человек и которые ведут деятельность в данный момент, необходимо обеспечить красную цветовую маркировку головных уборов и элементов одежды контролеров Covid-19 (стюарды).

Все предприятия обязаны соблюдать стандарты по организации работы на местах. В период по 31 мая необходимо провести тестирование на коронавирус не менее 10% работников в указанных организациях и предприятиях.

Те организации и индивидуальные предприятия, которые не выполнят все поставленные требования, к возобновлению деятельности допущены не будут.

Ранее Воробьев сообщал, что пауза до 18 мая взята для того, что увидеть положительную динамику по эпидемиологической ситуации, более тщательно подготовиться к открытию предприятий и обеспечить безопасность людей.

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Текстовая трансляция

11 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- В автобусах Подмосковья с 12 мая можно будет купить маски. Также приобрести маски и перчатки можно почти в 500 пригородных железнодорожных кассах ЦППК и МТППК.

- Запрет на проведение всех массовых мероприятий на территории РФ будет продлен.

- В России завершается период нерабочих дней, введенных из-за коронавируса, с 12 мая.

С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная.

- Путин поручил скорректировать меры по борьбе с распространением Covid‑19 в России. Принятие оперативных решение будет основываться на результатах мониторинга.

- Побывали в госпитале для пациентов с коронавирусом в «Крокус Экспо». Подробнее в нашей фотоленте>>

- В большинстве городов Московского региона зафиксировали высокий индекс самоизоляции — выше 3 баллов. По данным на 12 часов, самый высокий индекс в 3,5 балла зарегистрирован в Красногорске, Лобне, Королеве, Лыткарине, столичном Зеленограде и поселении Московский.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в Московской области скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число погибших от коронавирусной инфекции в регионе составило 209 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 11 656 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1079 заболевших. В Москве - 5551.