РИАМО - 12 мая. В Долгопрудном произошло загорание трубы на заводе, его площадь составила один квадратный метр, в результате происшествия никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 16:24 11 мая поступило сообщение от очевидца о возгорании трубы на территории завода ОАО ПО «ТОС» по адресу: городской округ Долгопрудный, Лихачевский переулок, дом 5В. В результате пожара погибших и пострадавших нет», - говорится в сообщении.

На месте происшествия наблюдалось горение трубы на уровне третьего этажа на площади одного квадратного метра. Ликвидацию пожара объявили в 19:18.

В результате происшествия никто не пострадал.