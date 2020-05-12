РИАМО - 12 мая. На заводе в Чехове произошло загорание шин на площади в 5 тысяч квадратных метров, в результате происшествия никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 13:11 11 мая поступило сообщение о пожаре на открытой площадке. На момент прибытия первого подразделения на открытой площадке ООО «Чеховский Регенератный завод» наблюдалось горение отходов от переработанных резиновых шин на площади 5 тысяч квадратных метров», - говорится в сообщении.



В 14:02 объявлена локализация пожара на площади 5 тысяч квадратных метров. В 21:09 - полная ликвидация возгорания. В результате пожара никто не пострадал.