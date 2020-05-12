РИАМО - 12 мая. В столице используют технологии искусственного интеллекта для диагностики коронавируса, так, ИИ за две недели обработал порядка 30 тысяч КТ-исследований, к сервису подключены все городские поликлиники и стационары, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

«В период эпидемии в городе технологии автоматической обработки данных и искусственного интеллекта помогают экономить ресурсы медицинского персонала и ускорить время проведения диагностики пациентов. За прошедшие две недели с помощью искусственного интеллекта было обработано около 30 тысяч исследований для диагностики коронавируса», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, технологию ИИ применяют в стационарах и амбулаторных КТ-центрах, где сейчас сосредоточен основной поток пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Искуственный интеллект определяет стадии развития пневмонии по снимкам КТ с точностью более 90%.

Врачи загружают КТ-снимок на своем рабочем компьютере и почти сразу видят предварительное заключение, выполненное с помощью технологий искусственного интеллекта. Исследование с признаками пневмонии выделено красным цветом. При этом на изображении легких отмечены зоны возможного поражения. Окончательный диагноз все равно ставит врач.

Сервис ИИ работает на базе Единого радиологического информационного сервиса (ЕРИС), к нему подключены все поликлиники и стационары, доступ к КТ имеют поликлиники, городские стационары, а также врачи частных и федеральных коронавирусных центров.

В столице работает 48 амбулаторных КТ-центров для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на новую коронавирусную инфекцию.

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11 МАЯ

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- В автобусах Подмосковья с 12 мая можно будет купить маски. Также приобрести маски и перчатки можно почти в 500 пригородных железнодорожных кассах ЦППК и МТППК.

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- В России завершается период нерабочих дней, введенных из-за коронавируса, с 12 мая.

С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная.

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