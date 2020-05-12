РИАМО - 12 мая. В деревне Черная Грязь городского округа Солнечногорск обнаружили ручную гранату и артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.



«В 12:16 11 мая поступило сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда и ручной гранаты времен ВОВ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Мероприятия по изъятию и уничтожению боеприпасов запланированы на 12 мая», - говорится в сообщении.



На сайте добавляется, что в тот же день в деревне Утицы городского округа Можайск обнаружены три минометные мины. Боеприпасы также не представляют опасности. Их уничтожение запланировано на вторник.