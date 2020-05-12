РИАМО - 12 мая. В подмосковном Орехово-Зуеве в одном из многоэтажных жилых домов произошло обрушение части стены, площадь повреждений составила 15 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 11:34 11 мая поступило сообщение об обрушении части стены по адресу: Орехово-Зуевский городской округ, Центральный бульвар, дом 5. Площадь обрушения составила 15 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Обрушение произошло на уровне второго-третьего этажей. В результате происшествия никто не пострадал.