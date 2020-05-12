РИАМО - 12 мая. За прошедшие сутки в столице скончались 55 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

Всего в столице умерло 1179 пациентов с коронавирусом.

На данный момент в городе выявлено 115 909 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 17 822 человека.

В Москве до 31 мая включительно действует режим самоизоляции для всех жителей. С 12 мая в общественных местах горожанам нужно носить маски и перчатки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице за 20 дней увеличили объем тестирований. Благодаря своевременному выявлению инфекций количество госпитализаций в городе остается стабильным.

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Текстовая трансляция

11 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- В автобусах Подмосковья с 12 мая можно будет купить маски. Также приобрести маски и перчатки можно почти в 500 пригородных железнодорожных кассах ЦППК и МТППК.

- Запрет на проведение всех массовых мероприятий на территории РФ будет продлен.

- В России завершается период нерабочих дней, введенных из-за коронавируса, с 12 мая.

С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная.

- Путин поручил скорректировать меры по борьбе с распространением Covid‑19 в России. Принятие оперативных решение будет основываться на результатах мониторинга.

- Побывали в госпитале для пациентов с коронавирусом в «Крокус Экспо». Подробнее в нашей фотоленте>>

- В большинстве городов Московского региона зафиксировали высокий индекс самоизоляции — выше 3 баллов. По данным на 12 часов, самый высокий индекс в 3,5 балла зарегистрирован в Красногорске, Лобне, Королеве, Лыткарине, столичном Зеленограде и поселении Московский.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в Московской области скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число погибших от коронавирусной инфекции в регионе составило 209 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 11 656 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1079 заболевших. В Москве - 5551.