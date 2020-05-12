РИАМО - 12 мая. Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, во второй половине дня прогнозируются кратковременные дожди, местами возможны гроза и град, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Температура воздуха в Москве составит плюс 22-24 градуса, по области — плюс 19-24 градуса», — говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западный 5-10 метров в секунду, местами возможны порывы 15-20 метров в секунду

Относительная влажность воздуха будет составлять около 50%. Атмосферное давление продолжит падать и составит 734 миллиметра ртутного столба.