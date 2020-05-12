РИАМО - 12 мая. Компании из Москвы смогут подать заявку на получение городской субсидии для малого бизнеса онлайн с помощью сайта mbm.mos.ru, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

«Предприниматели могут подать онлайн-заявку на получение субсидий на ведение бизнеса по франшизе, продвижение товаров на маркетплейсах, на участие в выставках в России и за рубежом, оплату услуг сервисов по доставке еды, а также на развитие и покупку оборудования для МСП, в том числе для гостиниц, соцпредприятий и резидентов технопарков», — сказала заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Перед подачей заявления онлайн предпринимателям нужно выбрать интересующую субсидию, изучить условия подачи, подготовить пакет документов и загрузить их на сайт. Прямо на сайте предлагается заверить документы с помощью квалифицированной электронной подписи.

Также продолжится прием заявок в департаменте Москвы предпринимательства и инновационного развития по адресу: Романов переулок, дом 4, строение 2 (четвертый этаж). Прием ведут с понедельника по четверг с 09:00 до 16:00, в пятницу — с 09:00 до 15:00.

Бизнесменам советуют перед подачей заявки воспользоваться бесплатной услугой по предварительной оценке комплекта документов, чтобы не допустить ошибок.

Полный перечень субсидий, предоставляемых Правительством Москвы, опубликован на сайте.

Mbm.mos — проект ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственного городскому департаменту предпринимательства и инновационного развития. На сайте mbm.mos.ru можно проконсультироваться по поводу открытия и поддержки бизнеса в Москве. Также консультацию можно получить по телефону горячей линии: +7 (495) 225-14-14.