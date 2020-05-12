РИАМО - 12 мая. Автобусные маршруты Подмосковья со вторника будут работать по режиму часа пик буднего дня, количество рейсов на маршрутах будет увеличено по утрам и вечерам, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На общественном транспорте ожидается увеличение пассажиропотока до 60% в связи с открытием промышленных предприятий и строительных магазинов в Московской области. <…> Задача перевозчиков – не допустить перегруженности автобусов», – сказал вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

Он добавил, что для обеспечения безопасности пассажиров и недопущения распространения коронавируса будет увеличена транспортная работа перевозчиков в часы пик – утром и вечером автобусы региона будут работать по расписанию будних дней.

На время самоизоляции в связи с угрозой распространения Covid-19 число пассажиров на общественном транспорте снизилось на 84%. В связи с этим расписание автобусов в апреле адаптировали под существующий пассажиропоток.

Позже будет принято решение о возможных дальнейших корректировках расписания. Наполняемость автобусов будет контролироваться в центре управления регионом через мобильное приложение.

Со вторника в Подмосковье вводится масочный режим. Пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт. При этом за нахождение в транспорте без маски пассажиру грозит штраф в размере 4 тысяч рублей, а водителю – до 30 тысяч рублей. Также со вторника в билетных кассах автовокзалов «Мострансавто» и в автобусах начнут продавать одноразовые маски.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

11 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- В автобусах Подмосковья с 12 мая можно будет купить маски. Также приобрести маски и перчатки можно почти в 500 пригородных железнодорожных кассах ЦППК и МТППК.

- Запрет на проведение всех массовых мероприятий на территории РФ будет продлен.

- В России завершается период нерабочих дней, введенных из-за коронавируса, с 12 мая.

С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная.

- Путин поручил скорректировать меры по борьбе с распространением Covid‑19 в России. Принятие оперативных решение будет основываться на результатах мониторинга.

- Побывали в госпитале для пациентов с коронавирусом в «Крокус Экспо». Подробнее в нашей фотоленте>>

- В большинстве городов Московского региона зафиксировали высокий индекс самоизоляции — выше 3 баллов. По данным на 12 часов, самый высокий индекс в 3,5 балла зарегистрирован в Красногорске, Лобне, Королеве, Лыткарине, столичном Зеленограде и поселении Московский.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в Московской области скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число погибших от коронавирусной инфекции в регионе составило 209 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 11 656 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1079 заболевших. В Москве - 5551.