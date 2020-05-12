РИАМО - 12 мая. Строительство православных храмов по программе-200 возобновят в Москве со вторника, сообщается на сайте Российской православной церкви.
«Все наши строители начинают работать на всех объектах. В графики департамента строительства города Москвы наши работы включены», — сказал советник патриарха Московского и всея Руси по вопросам строительства, депутат Госдумы, куратор программы строительства православных храмов в городе Владимир Ресин.
Он подчеркнул, что в ближайшие дни необходимо обеспечить максимальную мобилизацию сил на всех православных стройках.
Со вторника в Москве начинается первый этап ослабления антикоронавирусных ограничений. В частности, смогут возобновить работу предприятия промышленности и строительства с условием соблюдения жестких санитарно-эпидемиологических требований.
Строительство православных храмов в Москве ведется на благотворительные пожертвования. Программа призвана обеспечить храмами в шаговой доступности жителей густонаселенных районов столицы.
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Текстовая трансляция
11 МАЯ
- Самые важные новости дня в карточках
- В автобусах Подмосковья с 12 мая можно будет купить маски. Также приобрести маски и перчатки можно почти в 500 пригородных железнодорожных кассах ЦППК и МТППК.
- Запрет на проведение всех массовых мероприятий на территории РФ будет продлен.
- В России завершается период нерабочих дней, введенных из-за коронавируса, с 12 мая.
- Путин поручил скорректировать меры по борьбе с распространением Covid‑19 в России. Принятие оперативных решение будет основываться на результатах мониторинга.
- Побывали в госпитале для пациентов с коронавирусом в «Крокус Экспо». Подробнее в нашей фотоленте>>
- В большинстве городов Московского региона зафиксировали высокий индекс самоизоляции — выше 3 баллов. По данным на 12 часов, самый высокий индекс в 3,5 балла зарегистрирован в Красногорске, Лобне, Королеве, Лыткарине, столичном Зеленограде и поселении Московский.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в Московской области скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число погибших от коронавирусной инфекции в регионе составило 209 человек.
- За сутки в России зарегистрировали 11 656 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1079 заболевших. В Москве - 5551.
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