РИАМО - 11 мая. Срок приема заявок на субсидии на переобучение сотрудников в столице продлили до 29 мая, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Если обучение проходили сотрудники в возрасте от 18 до 24 лет и старше 50 лет, то компании-заявителю начисляется повышающий коэффициент. Влияет на решение о предоставлении субсидии и то, является ли организация субъектом малого и среднего предпринимательства, входят ли профессии, которым обучались сотрудники, в перечень, утвержденный Минтрудом России», - сказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Предприятиям вернут до 95% расходов на обучение сотрудников. Это около 120 тысяч рублей на одного сотрудника, прошедшего подготовку по приоритетным для города профессиям. Предприятия смогут получить компенсацию за обучение, которое происходило в период с 1 января 2019 года до даты подачи заявки.

На данный момент на получение субсидии уже поступило 77 заявок. Субсидию могут получить только юридические лица, то есть на нее не могут претендовать государственные, муниципальные учреждения и индивидуальные предприниматели.

Получить дополнительную информацию можно по телефону: +7 (499) 283-97-21.

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Текстовая трансляция

11 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- В автобусах Подмосковья с 12 мая можно будет купить маски. Также приобрести маски и перчатки можно почти в 500 пригородных железнодорожных кассах ЦППК и МТППК.

- Запрет на проведение всех массовых мероприятий на территории РФ будет продлен.

- В России завершается период нерабочих дней, введенных из-за коронавируса, с 12 мая.

С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная.

- Путин поручил скорректировать меры по борьбе с распространением Covid‑19 в России. Принятие оперативных решение будет основываться на результатах мониторинга.

- Побывали в госпитале для пациентов с коронавирусом в «Крокус Экспо». Подробнее в нашей фотоленте>>

- В большинстве городов Московского региона зафиксировали высокий индекс самоизоляции — выше 3 баллов. По данным на 12 часов, самый высокий индекс в 3,5 балла зарегистрирован в Красногорске, Лобне, Королеве, Лыткарине, столичном Зеленограде и поселении Московский.

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- За сутки в Московской области скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число погибших от коронавирусной инфекции в регионе составило 209 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 11 656 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1079 заболевших. В Москве - 5551.