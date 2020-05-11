РИАМО - 11 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что на сегодня перед Россией стоит задача максимально снизить риски роста безработицы, передает Федеральное агентство новостей.

При этом, по словам президента, на сегодняшний день в РФ насчитывается 1,4 миллиона безработных. Этот показатель вдвое выше уровня начала апреля.

«Наша главная задача — максимально снизить риски дальнейшего роста безработицы и здесь также сработать на опережение, ведь квалифицированные кадры, как и созидательная энергия самих предпринимателей — это капитал в развитии страны, и нам его необходимо сберечь», — сказал Путин.

При этом он заметил, что сегодня ситуация на рынке труда непростая, важно прилагать усилия для поддержки людей, потерявших работу.

С 12 мая в РФ прекращается период нерабочих дней, введенный из-за распространения коронавируса.

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Текстовая трансляция

11 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- В автобусах Подмосковья с 12 мая можно будет купить маски. Также приобрести маски и перчатки можно почти в 500 пригородных железнодорожных кассах ЦППК и МТППК.

- Запрет на проведение всех массовых мероприятий на территории РФ будет продлен.

- В России завершается период нерабочих дней, введенных из-за коронавируса, с 12 мая.

С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная.

- Путин поручил скорректировать меры по борьбе с распространением Covid‑19 в России. Принятие оперативных решение будет основываться на результатах мониторинга.

- Побывали в госпитале для пациентов с коронавирусом в «Крокус Экспо». Подробнее в нашей фотоленте>>

- В большинстве городов Московского региона зафиксировали высокий индекс самоизоляции — выше 3 баллов. По данным на 12 часов, самый высокий индекс в 3,5 балла зарегистрирован в Красногорске, Лобне, Королеве, Лыткарине, столичном Зеленограде и поселении Московский.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в Московской области скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число погибших от коронавирусной инфекции в регионе составило 209 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 11 656 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1079 заболевших. В Москве - 5551.