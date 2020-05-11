РИАМО - 11 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что ограничения по работе экономики в регионе будут действовать до 18 мая.

«Сегодня президент объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней в России завершается. Мы подошли к следующему этапу – постепенному смягчению режима ограничений. Но в Подмосковье ограничения по работе экономики будут продлены до следующего понедельника», - написал Воробьев в Instagram.

Он пояснил, что специалисты, эксперты и областной Минздрав предупреждают не спешить. Прежде чем начинать снимать ограничения, нужно проанализировать три показателя - коэффициент распространения инфекции, свободный коечный фонд и количество проведенных тестов.

По его словам, на первом этапе коэффициент распространения инфекции, то есть среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, не должен превышать 1. В Подмосковье сейчас - 1,2. Благодаря самоизоляции регион вплотную приблизился к планке.

Свободными должны оставаться как минимум 50% коек, предназначенных для лечения COVID-19. В Московской области свободны пока 38,5% коек. Число госпитализаций остается высоким и койки продолжают заполняться.

Количество проведенных тестов должно составлять не менее 70 на 100 тысяч населения. Благодаря открытию дополнительных лабораторий, в Подмосковье - 90 на 100 тысяч.

«Мы видим, что из трех показателей по двум риски есть. Поэтому сейчас открывать экономику, увы, опасно для жизни. Мы взяли паузу до 18 мая, чтобы увидеть положительную динамику, тщательнее подготовиться к открытию предприятий подновив стандарты, и тем самым защитить людей. Это касается внедрения новых санитарных стандартов, обеспечения масками и другими средствами защиты», - написал губернатор.

Он попросил всех жителей Московской области быть осторожными, соблюдать санитарные правила и носить маску.

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Текстовая трансляция

11 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- В автобусах Подмосковья с 12 мая можно будет купить маски. Также приобрести маски и перчатки можно почти в 500 пригородных железнодорожных кассах ЦППК и МТППК.

- Запрет на проведение всех массовых мероприятий на территории РФ будет продлен.

- В России завершается период нерабочих дней, введенных из-за коронавируса, с 12 мая.

С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная.

- Путин поручил скорректировать меры по борьбе с распространением Covid‑19 в России. Принятие оперативных решение будет основываться на результатах мониторинга.

- Побывали в госпитале для пациентов с коронавирусом в «Крокус Экспо». Подробнее в нашей фотоленте>>

- В большинстве городов Московского региона зафиксировали высокий индекс самоизоляции — выше 3 баллов. По данным на 12 часов, самый высокий индекс в 3,5 балла зарегистрирован в Красногорске, Лобне, Королеве, Лыткарине, столичном Зеленограде и поселении Московский.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в Московской области скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число погибших от коронавирусной инфекции в регионе составило 209 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 11 656 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1079 заболевших. В Москве - 5551.