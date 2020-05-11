РИАМО - 11 мая. С 12 мая в Московской области возобновляется капитальное строительство, застройщики должны уведомить Главгосстройнадзор Подмосковья о возобновлении деятельности, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Для возобновления работ застройщики обязаны направить в Главгосстройнадзор уведомление о готовности объекта к возобновлению строительства и соблюдении требований стандарта организации работы на строительных площадках в целях недопущения распространения Covid-2019», — отмечается в материале.

Если сроки этапов строительства изменились, об этом также нужно известить ведомство.

Сведения об объектах, которые подлежат государственному строительному надзору, нужно подавать через РПГУ. Для остальных объектов подача документов осуществляется по электронной почте: gsn_covid@mosreg.ru.

На сайте Главгосстройнадзора опубликована подробная инструкция о возобновлении строительства.

Строительную деятельность в Московской области приостанавливали из-за введенных ограничений в связи с пандемией коронавируса.

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Текстовая трансляция

11 МАЯ

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- Запрет на проведение всех массовых мероприятий на территории РФ будет продлен.

- В России завершается период нерабочих дней, введенных из-за коронавируса, с 12 мая.

С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная.

- Путин поручил скорректировать меры по борьбе с распространением Covid‑19 в России. Принятие оперативных решение будет основываться на результатах мониторинга.

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- В большинстве городов Московского региона зафиксировали высокий индекс самоизоляции — выше 3 баллов. По данным на 12 часов, самый высокий индекс в 3,5 балла зарегистрирован в Красногорске, Лобне, Королеве, Лыткарине, столичном Зеленограде и поселении Московский.

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- За сутки в Московской области скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число погибших от коронавирусной инфекции в регионе составило 209 человек.

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