РИАМО - 12 мая. В столице с 12 мая промышленные предприятия смогут возобновить свою деятельность, при этом им нужно будет соблюдать меры предосторожности при организации работы во время пандемии коронавируса.

В Москве со вторника заработают все промышленные и строительные предприятия Москвы, что даст возможность примерно 500 тысячам москвичей возобновить трудовую деятельность. При этом возобновить трудовую деятельность на своих рабочих местах смогут те сотрудники столичных предприятий, присутствие которых требуется по техпричинам.

Кроме того, столичные предприятия должны будут обеспечить условия для социального дистанцирования, при необходимости установить перегородки. Работники должны использовать маски или респираторы, а также перчатки. Также на предприятиях будут проводить регулярное выборочное тестирование сотрудников на коронавирус.

При несоблюдении установленных требований предприятия будут закрываться. Контроль за санитарной обстановкой будет вести Роспотребнадзор.

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Текстовая трансляция

11 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- В автобусах Подмосковья с 12 мая можно будет купить маски. Также приобрести маски и перчатки можно почти в 500 пригородных железнодорожных кассах ЦППК и МТППК.

- Запрет на проведение всех массовых мероприятий на территории РФ будет продлен.

- В России завершается период нерабочих дней, введенных из-за коронавируса, с 12 мая.

С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная.

- Путин поручил скорректировать меры по борьбе с распространением Covid‑19 в России. Принятие оперативных решение будет основываться на результатах мониторинга.

- Побывали в госпитале для пациентов с коронавирусом в «Крокус Экспо». Подробнее в нашей фотоленте>>

- В большинстве городов Московского региона зафиксировали высокий индекс самоизоляции — выше 3 баллов. По данным на 12 часов, самый высокий индекс в 3,5 балла зарегистрирован в Красногорске, Лобне, Королеве, Лыткарине, столичном Зеленограде и поселении Московский.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в Московской области скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число погибших от коронавирусной инфекции в регионе составило 209 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 11 656 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1079 заболевших. В Москве - 5551.