РИАМО - 12 мая. Ношение защитных масок в общественных местах стало обязательным в Москве и Подмосковье со вторника, данная мера необходима для сдерживания распространения коронавируса.

Большинство жителей понимают необходимость использования средств защиты и пользуются масками с начала пандемии. Однако теперь маска на лице должна быть у всех, кто ездит на общественном транспорте и посещает места, где присутствуют другие люди.

При этом в Москве обязательно носить не только маски, но и защитные перчатки. Использование только одного средства будет считаться нарушением, которое накажут штрафом – 4 тысячи рублей в магазине и на рабочем месте, 5 тысяч рублей - в общественном транспорте и такси.

Некоторым категориям граждан будут бесплатно выдавать маски и перчатки в московском транспорте. Средства защиты смогут получить пассажиры с инвалидностью и многодетные семьи с маленькими детьми. Другие пассажиры могут купить маски и перчатки в вендинговых автоматах и торговых павильонах в метро.

Власти Московской области ранее строго рекомендовали жителям носить маски или респираторы, но теперь это нужно делать в обязательном порядке. За нарушения предусмотрены штрафы, однако губернатор Андрей Воробьев заверил, что в первое время нарушителей масочного режима наказывать рублем не будут, ограничившись замечанием.

Со вторника купить маски можно в подмосковных автобусах, оплатив покупку картой «Стрелка» или бесконтактной банковской картой. Также маски и перчатки будут продаваться на транспортных объектах (вокзалы, автостанции, остановочные пункты).

Кроме того, с 15 мая жители Московской области старше 65 лет смогут купить средства индивидуальной защиты по льготной цене в государственных аптеках сети «Мособлмедсервис». РИАМО подготовило интерактивную карту таких аптек.

Ранее эксперты-эпидемиологи поддержали введение масочного режима в Московском регионе. По словам врачей, маска защищает сразу от двух путей передачи коронавируса - воздушно-капельного и контактного. Пока нет вакцины от коронавируса, альтернативы соблюдению гигиенических мер просто не существует.

Нарушение масочного режима может привести к печальным последствиям. По словам замдиректора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимира Чуланова, при отказе от масок может нахлынуть новая волна пандемии. Тогда регионам вместо поэтапного возвращения к нормальной жизни придется наоборот ужесточать ограничительные меры.

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Текстовая трансляция

11 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- В автобусах Подмосковья с 12 мая можно будет купить маски. Также приобрести маски и перчатки можно почти в 500 пригородных железнодорожных кассах ЦППК и МТППК.

- Запрет на проведение всех массовых мероприятий на территории РФ будет продлен.

- В России завершается период нерабочих дней, введенных из-за коронавируса, с 12 мая.

С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная.

- Путин поручил скорректировать меры по борьбе с распространением Covid‑19 в России. Принятие оперативных решение будет основываться на результатах мониторинга.

- Побывали в госпитале для пациентов с коронавирусом в «Крокус Экспо». Подробнее в нашей фотоленте>>

- В большинстве городов Московского региона зафиксировали высокий индекс самоизоляции — выше 3 баллов. По данным на 12 часов, самый высокий индекс в 3,5 балла зарегистрирован в Красногорске, Лобне, Королеве, Лыткарине, столичном Зеленограде и поселении Московский.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в Московской области скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число погибших от коронавирусной инфекции в регионе составило 209 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 11 656 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1079 заболевших. В Москве - 5551.