РИАМО - 11 мая. Основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова госпитализировали из изолятора временного содержания в больницу Москвы, сообщает РИА Новости.

«Пациент Владимир Воронцов числится во второй хирургии 20-й больницы Москвы», — отмечается в материале.

Ранее адвокат Воронцова говорил о госпитализации подзащитного.

В пятницу Тверской суд столицы арестовал Воронцова на два месяца. Его обвиняют в вымогательстве по предварительному сговору в крупном размере.

По данным полиции, основатель паблика вымогал 300 тысяч рублей у бывшего столичного полицейского под угрозой публикации его интимных фотографий. В полиции заявили, что снимки были опубликованы в Сети, в том числе и в паблике Воронцова.

Адвокат подозреваемого сказал, что Воронцов признал вину, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Проект «Омбудсмен полиции» позиционируется, как правозащитный и направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников полиции. Во «Вконтакте» в паблике более 380 тысяч подписчиков, в Telegram и Instagram – в сумме около 150 тысяч.