РИАМО - 11 мая. За период с 7 по 10 мая из аэропортов Шереметьево и Домодедово до домов или обсерваторов доставили 340 человек, которые прибыли вывозными рейсами из Токио, Бейрута, Аликанте, Каракаса, Франкфурта-на-Майне, Ларнаки, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«До мест проживания доставлено 144 жителя Москвы и 84 жителя Московской области. Еще 112 человек, проживающих в других регионах, доставлены до обсерваторов Подмосковья для соблюдения карантина. Минтранс для перевозки граждан предоставил 40 автобусов и водителей», - говорится в сообщении.

Правительство Московской области обеспечивает встречу и доставку граждан, прибывающих вывозными рейсами из зарубежных стран в аэропорты на территории Подмосковья. Для перевозки прибывающих граждан предоставляет трансфер и водителей.

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Текстовая трансляция

11 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- В автобусах Подмосковья с 12 мая можно будет купить маски. Также приобрести маски и перчатки можно почти в 500 пригородных железнодорожных кассах ЦППК и МТППК.

- Запрет на проведение всех массовых мероприятий на территории РФ будет продлен.

- В России завершается период нерабочих дней, введенных из-за коронавируса, с 12 мая.

С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная.

- Путин поручил скорректировать меры по борьбе с распространением Covid‑19 в России. Принятие оперативных решение будет основываться на результатах мониторинга.

- Побывали в госпитале для пациентов с коронавирусом в «Крокус Экспо». Подробнее в нашей фотоленте>>

- В большинстве городов Московского региона зафиксировали высокий индекс самоизоляции — выше 3 баллов. По данным на 12 часов, самый высокий индекс в 3,5 балла зарегистрирован в Красногорске, Лобне, Королеве, Лыткарине, столичном Зеленограде и поселении Московский.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в Московской области скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число погибших от коронавирусной инфекции в регионе составило 209 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 11 656 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1079 заболевших. В Москве - 5551.