РИАМО - 11 мая. В Центральной городской клинической больнице подмосковного Реутова введен в эксплуатацию обновленный кабинет компьютерной томографии для пациентов с подозрением на Covid-19, он имеет отдельный вход и отделен специальными перегородками, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения «Единой России» Станислава Каторова.

«КТ-исследования являются обязательными для всех для пациентов с подозрением на наличие коронавирусной инфекции. В целях обеспечения безопасности персонала больницы и других пациентов была установлена перегородка, отделяющая зону исследований от так называемой «чистой» зоны больницы и оборудован отдельный вход. Таким образом производится разделение потоков пациентов с подозрением на коронавирус и пациентов, обратившихся в клинику с другими заболеваниями», - отмечается в материале.

КТ-исследования назначаются только по направлению врача в случае наличия клинических показаний, а также всем пациентам с симптомами пневмонии. Режим работы кабинета позволяет проводить исследования двум пациентам в час. Также в распоряжение медиков Реутова поступили два передвижных комплекса КТ-диагностики.

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Текстовая трансляция

11 МАЯ

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- Запрет на проведение всех массовых мероприятий на территории РФ будет продлен.

- В России завершается период нерабочих дней, введенных из-за коронавируса, с 12 мая.

С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная.

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- За сутки в России зарегистрировали 11 656 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1079 заболевших. В Москве - 5551.