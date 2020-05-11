РИАМО - 11 мая. В округе Солнечногорск задержали местных жителей, которые нарушали тишину возле торгового центра на Ленинградском шоссе, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Сообщение о нарушении поступило 10 мая в 23:00.

«Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции на парковке ТЦ обнаружили большое количество молодых людей, которые сразу же разбежались», — сказала начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Полицейские установили и доставили в отдел полиции двух организаторов массового скопления 1999 и 2000 годов рождения, а также участников мероприятия.

Петрова отметила, что по результатам проверки нарушители будут привлечены к административной ответственности.