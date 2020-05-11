РИАМО - 11 мая. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников заявил, что все новые шаги, предпринятые для защиты жителей от коронавируса, вместе с мерами поддержки в столице позволят смягчить удар по населению.

Президент России Владимир Путин поручил предоставить доплаты соцработникам, выплаты на детей с 3 до 15 лет увеличить в два раза. Принят новый пакет мер по поддержке российской экономики. Разработана программа кредитной поддержки занятости в стране. Вводятся льготы по уплате налогов.

«Уверен, все эти шаги в совокупности с мерами поддержки, которые уже действуют в Москве, позволят максимально смягчить удар, который нанес коронавирус по каждой московской семье, а также придаст уверенности в завтрашнем дне», — написал Шапошников на своей странице в Facebook.

Он считает, что столица готова к поэтапному выходу из режима ограничений с соблюдением всех мер предосторожности.

Также председатель Мосгордумы отметил, что борьба с пандемией продолжается, и город готов обеспечить помощь даже при возможном росте заболеваемости.

«Послабление стало возможным благодаря слаженным мерам борьбы с Covid-19», — добавил Шапошников.

С 12 мая в России завершается режим нерабочих дней.

В Москве пока действует режим самоизоляции для всех жителей. Выходить из дома можно только по веским причинам

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Текстовая трансляция

11 МАЯ

- В автобусах Подмосковья с 12 мая можно будет купить маски. Также приобрести маски и перчатки можно почти в 500 пригородных железнодорожных кассах ЦППК и МТППК.

- Запрет на проведение всех массовых мероприятий на территории РФ будет продлен.

- В России завершается период нерабочих дней, введенных из-за коронавируса, с 12 мая.

С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная.

- Путин поручил скорректировать меры по борьбе с распространением Covid‑19 в России. Принятие оперативных решение будет основываться на результатах мониторинга.

- Побывали в госпитале для пациентов с коронавирусом в «Крокус Экспо». Подробнее в нашей фотоленте>>

- В большинстве городов Московского региона зафиксировали высокий индекс самоизоляции — выше 3 баллов. По данным на 12 часов, самый высокий индекс в 3,5 балла зарегистрирован в Красногорске, Лобне, Королеве, Лыткарине, столичном Зеленограде и поселении Московский.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в Московской области скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число погибших от коронавирусной инфекции в регионе составило 209 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 11 656 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1079 заболевших. В Москве - 5551.