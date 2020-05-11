РИАМО - 11 мая. За 10 мая в ходе рейдов в Московской области выявили 153 факта нарушения самоизоляции, наличие цифровых пропусков проверили у 1447 граждан в общественных местах, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора.

«Наибольшее количество физических лиц-нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано 10 мая в городских округах Балашиха (девять), Реутов (девять), Красногорск (семь), Химки (пять), Истра (пять), Щелково (пять). Всего за 10 мая, в ходе рейдов выявлено 118 физических лиц – нарушителей режима самоизоляции», — сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Также в этот день привлекли к административной ответственности 35 юридических лиц, которые нарушили режим самоизоляции. Наибольшее количество — в Егорьевске (шесть), Подольске (четыре), Воскресенске (три), Волоколамске (три) и Королеве (три).

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Текстовая трансляция

11 МАЯ

- В автобусах Подмосковья с 12 мая можно будет купить маски. Также приобрести маски и перчатки можно почти в 500 пригородных железнодорожных кассах ЦППК и МТППК.

- Запрет на проведение всех массовых мероприятий на территории РФ будет продлен.

- В России завершается период нерабочих дней, введенных из-за коронавируса, с 12 мая.

С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная.

- Путин поручил скорректировать меры по борьбе с распространением Covid‑19 в России. Принятие оперативных решение будет основываться на результатах мониторинга.

- Побывали в госпитале для пациентов с коронавирусом в «Крокус Экспо». Подробнее в нашей фотоленте>>

- В большинстве городов Московского региона зафиксировали высокий индекс самоизоляции — выше 3 баллов. По данным на 12 часов, самый высокий индекс в 3,5 балла зарегистрирован в Красногорске, Лобне, Королеве, Лыткарине, столичном Зеленограде и поселении Московский.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в Московской области скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число погибших от коронавирусной инфекции в регионе составило 209 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 11 656 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1079 заболевших. В Москве - 5551.