РИАМО - 11 мая. С 12 мая в билетных кассах автовокзалов «Мострансавто» и в автобусах будут продавать одноразовые маски, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Приобрести маски можно будет также в 32 автоматах на автовокзалах и автостанциях перевозчика», — сказала первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Также приобрести маски и перчатки можно почти в 500 пригородных железнодорожных кассах ЦППК и МТППК.

Стоимость масок составит 29 рублей, оплатить покупку можно банковской картой или картой «Стрелка». Наличие масок в автобусе нужно уточнять у водителей.

С 12 мая на общественном транспорте Подмосковья нельзя будет ездить без масок и перчаток, за соблюдением «масочного» режима будут следить сотрудники управления регионального административно-транспортного контроля Минтранса Московской области и административно-пассажирской инспекции региона. Пока инспекторы будут только делать замечания.

Минтранс просит пассажиров заранее купить средства индивидуальной защиты.

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Текстовая трансляция

11 МАЯ

- В автобусах Подмосковья с 12 мая можно будет купить маски. Также приобрести маски и перчатки можно почти в 500 пригородных железнодорожных кассах ЦППК и МТППК.

- Запрет на проведение всех массовых мероприятий на территории РФ будет продлен.

- В России завершается период нерабочих дней, введенных из-за коронавируса, с 12 мая.

С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная.

- Путин поручил скорректировать меры по борьбе с распространением Covid‑19 в России. Принятие оперативных решение будет основываться на результатах мониторинга.

- Побывали в госпитале для пациентов с коронавирусом в «Крокус Экспо». Подробнее в нашей фотоленте>>

- В большинстве городов Московского региона зафиксировали высокий индекс самоизоляции — выше 3 баллов. По данным на 12 часов, самый высокий индекс в 3,5 балла зарегистрирован в Красногорске, Лобне, Королеве, Лыткарине, столичном Зеленограде и поселении Московский.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в Московской области скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число погибших от коронавирусной инфекции в регионе составило 209 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 11 656 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1079 заболевших. В Москве - 5551.