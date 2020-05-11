РИАМО - 11 мая. Специалисты городского хозяйства высадили 150 саженцев декоративных кустарников в подмосковном Реутове в рамках международной акции «Сад памяти. Лес Победы» в понедельник, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Новые посадки появились рядом с домами в 10-м и 10А микрорайонах в Реутове. Работы по озеленению стали частью проекта по созданию «Зеленого каркаса» города и прошли при поддержке партийного проекта единороссов «Городская среда». При высадке рабочие соблюдали меры безопасности по недопущению распространения коронавирусной инфекции», - отмечается в материале.

В рамках проекта «Зеленый каркас города» в 2019 году в городском округе Реутов уже высажено более 3,5 тысячи деревьев и кустарников при участии около пяти с половиной тысяч местных жителей. В 2020 году планируется заняться дополнительным озеленением Центрального городского парка, Юбилейного проспекта и сквера за ДК «Мир». Программа «Зеленый каркас» будет создавать типовое озеленение на улицах, в парках и скверах, а также во дворах многоквартирных домов.