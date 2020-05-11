Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 11 мая, выступил с очередным обращением по ситуации с коронавирусом. Главное заявление — окончание периода нерабочих дней. Теперь каждый регион сам решит, когда ему возвращаться к обычной жизни, но выход из режима ограничений в любом случае будет постепенным. Также Путин рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми, которые затронут 27 миллионов человек. Редакция РИАМО собрала основные тезисы из обращения президента.

С 12 мая в России завершится режим нерабочих дней

С 12 мая в стране завершится период нерабочих дней, введенный из-за коронавируса, — это стало одним из главных заявлений президента России Владимира Путина в ходе его нового обращения.

«С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная», — сказал Путин.

Президент отметил, что режим нерабочих дней продлился более шести недель с 30 марта и эта экстраординарная мера позволила затормозить распространение вируса. Кроме того, она, по мнению президента, помогла выиграть время.

Решение об отмене ограничений должны принимать регионы

Как подчеркнул глава государства, регионы должны самостоятельно принимать решения об отмене ограничений, введенных из-за COVID-19. Поэтому полномочия губернаторов, которые они получили для борьбы с пандемией, продлеваются.

«Прошу глав регионов, при соблюдении всех требований безопасности, везде, где это допустимо, предоставить людям возможность не только выходить из дома, гуляя с детьми, заниматься спортом, делать это таким образом, чтобы минимизировать распространение вируса. Будьте предельно осторожны. Сохраняйте и даже усиливайте свое внимание к личным мерам предупреждения заражения», — сказал президент.

При этом, как следует из заявления президента, запрет на проведение массовых мероприятий, введенный в России из-за коронавируса, будет продлен и далее. Также сохраняются ограничительные санитарные меры и для людей старше 65 лет.

Россия — один из лидеров по тестированию на COVID-19

По словам главы государства, в России ежедневно проводится порядка 170 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию нового типа COVID-19.

«Мы на порядок нарастили масштабы тестирования. Начинали с 2,5 тысяч в начале марта. Сейчас каждый день проводится около 170 тысяч тестов. Это один из самых высоких показателей в мире», — сказал Путин.

Он также поблагодарил врачей за самоотверженность в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Мы все, граждане страны, вновь и вновь благодарим их [врачей — прим. РИАМО] за поистине самоотверженную работу. Понимаем, как им трудно и с каким мужеством и достоинством они исполняют свой профессиональный долг», — сказал Путин.

По словам президента, именно медики играют решающую роль в спасении жизней людей. Он также поздравил медицинских сестер с профессиональным праздником и подчеркнул, что лично проконтролирует вопросы выплат медикам в каждом регионе.

«Поручаю главам субъектов наладить работу так, чтобы до 15 мая — сегодня 11-е — все медицинское работники получили положенные им апрельские выплаты, а правительству, Минздраву — обеспечить здесь координацию и постоянный мониторинг. Я прошу иметь в виду, дорогие друзья, я лично проверю состояние дел по этому вопросу в каждом регионе России», — отметил Путин.

Дополнительную поддержку получат 27 миллионов детей

Особое внимание глава государства уделил мерам поддержки семей с детьми. Президент рассказал, что из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, государство окажет дополнительную поддержку 27 миллионам детей.

В частности, Путин предложил повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком в два раза. Таким образом после повышения минимальный размер пособия составит 6 750 рублей.

Кроме того, по словам президента, с 1 июня планируется направить единоразовые выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям на каждого ребенка от трех до 15 лет. А семьи с детьми от трех до семи лет, в которых доход ниже прожиточного минимума, смогут разово получить в среднем около 33 тысяч рублей на ребенка уже в июне — они получат деньги сразу за полгода.

«В общей сложности с учетом сегодняшних и ранее принятых решений такую поддержку получат 27 миллионов российских детей — от младенцев до учеников школ. Считаю, что именно такими должны быть приоритеты государства, особенно сейчас», — сказал Путин.

По словам президента, государству нужно в приоритете заботиться о безопасности людей пожилого возраста и поддерживать семьи с детьми.

Власти помогут соцработникам и самозанятым

Как рассказал президент, в России для соцработников установят федеральные доплаты на три месяца.

«Риски несут и работники социальных учреждений. В этой связи предлагаю установить для них федеральную доплату на три месяца, с 15 апреля по 15 июля. Полагающиеся выплаты за прошедший апрель люди также обязательно получат», — сообщил президент.

Также глава государства объявил о необходимости введения мер поддержки для граждан, зарегистрировавшихся в качестве самозанятых, и небольших компаний, в том числе семейных предприятий.

«Предлагаю предоставить всем самозанятым гражданам так называемый «налоговый капитал» в размере одного МРОТ, за счет которого они смогут в этом году проводить налоговые платежи, не отвлекая собственные средства, сохраняя свои доходы», — сказал Путин. Он также отметил, что возможность регистрации для самозанятых действует уже в 23 регионах, а число зарегистрированных с таким статусом превысило 650 тысяч.

«Поручаю правительству уже в ближайшее время разработать новый, очередной пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан», — заключил президент.