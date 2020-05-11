РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мая. Дорожники заделали яму на автодороге по улице Литейная в Подольске по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на яму на автодороге в округе. Он отметил, что яма образовалась на Литейной улице.

«Сотрудники администрации Подольска осмотрели автомобильную дорогу по улице Литейная. Осмотр подтвердил наличие ямы на проезжей части. Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия выполнены. Дополнительно сообщаю, что указанная в обращении автодорога является дорогой местного значения и относится к компетенции органов местного самоуправления», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.