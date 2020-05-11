РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мая. Рабочие приступили к нанесению дорожной разметки в микрорайонах подмосковного Подольска, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«На муниципальных дорогах в микрорайонах Подольска идут работы по нанесению разметки», - говорится в сообщении.

В частности, дорожники приступили к нанесению дорожной разметки на перекрестке улиц Подольских курсантов и Литейной.

В апреле в Подмосковье приступили к восстановлению разметки на региональной дорожной сети, работы проводятся в рамках гарантийных обязательств. В первую очередь восстановление разметки проводят на пешеходных переходах вблизи социально значимых объектов.

Контроль за выполнением работ осуществляется через специализированную систему контроля и планирования в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).