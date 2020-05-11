РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 мая. В подмосковных Люберцах за прошедшие сутки выявили 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в округе 1034 случая инфицирования, сообщает штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

«В Люберцах выявили за минувшие сутки 37 новых случаев коронавируса. Всего в округе 1034 заболевших», - говорится в сообщении.

В Котельниках за сутки выявили три новых случая коронавируса, всего там зафиксировано 174 случая Covid-2019. В Дзержинском выявили 6 случаев за сутки, всего в муниципалитете 256 случаев инфицирования.

В Подмосковье за сутки зафиксировали 1079 новых случаев заражения Covid-19. На данный момент в Московской области зарегистрировали 21637 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

С 1 мая в Московской области рекомендуется носить маски в общественных местах из-за пандемии коронавируса, с 12 мая «масочный» режим станет обязательным.

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Текстовая трансляция

11 МАЯ

- Запрет на проведение всех массовых мероприятий на территории РФ будет продлен.

- В России завершается период нерабочих дней, введенных из-за коронавируса, с 12 мая.

С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная.

- Путин поручил скорректировать меры по борьбе с распространением Covid‑19 в России. Принятие оперативных решение будет основываться на результатах мониторинга.

- Побывали в госпитале для пациентов с коронавирусом в «Крокус Экспо». Подробнее в нашей фотоленте>>

- В большинстве городов Московского региона зафиксировали высокий индекс самоизоляции — выше 3 баллов. По данным на 12 часов, самый высокий индекс в 3,5 балла зарегистрирован в Красногорске, Лобне, Королеве, Лыткарине, столичном Зеленограде и поселении Московский.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в Московской области скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число погибших от коронавирусной инфекции в регионе составило 209 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 11 656 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1079 заболевших. В Москве - 5551.