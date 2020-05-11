РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мая. Дорожники ГБУ «Мосавтодор» отремонтировали барьерное ограждение на Старосимферопольском шоссе в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается на интернет-портале «Добродел».

На портал поступило обращение по вопросу содержания дорожных ограждений в микрорайоне Климовск. В нем отмечается, что на Старосимферопольском шоссе повредилось барьерное ограждение.

«Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу ремонта барьерного ограждения на автодороге в микрорайоне Климовск и сообщает, что данная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по ремонту барьерного ограждения выполнены», - сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог Игорь Мясоедов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.