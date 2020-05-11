РИАМО - 11 мая. Прокуратура Московской области осуществляет надзор за ходом расследования уголовного дела о пожаре в частном хосписе в Красногорске, сообщается на сайте прокуратуры Подмосковья.

Дело завели в ГСУ СК РФ по Подмосковью по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» после пожара в частном пансионате «Второй дом» в Красногорске, в результате которого погибли девять человек.

«В настоящее время по поручению прокурора Московской области проводится прокурорская проверка, в ходе которой будут установлены причины и условия произошедшего и дана правовая оценка действиям ответственных лиц», - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 23:59 10 мая. Последствия пожара были ликвидированы в 02:07. По данным ГСУ СК России по Московской области, в пожаре погибли девять человек. Причиной пожара явилась неисправность электропроводки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в красногорскую больницу и навестил пострадавших. Он отметил, что помощь будет оказана всем, кто оказался в сложной ситуации из-за пожара. Воробьев выразил соболезнования родным и близким погибших в пожаре в частном хосписе.