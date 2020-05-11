РИАМО - 11 мая. Вероятность распространения коронавирусной инфекции сохранится еще долгое время, поэтому нужно приспосабливаться к жизни в новых реалиях, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«К сожалению, несмотря на то, что мы видим некоторую стабилизацию роста пандемии, даже некоторое снижение во многих регионах, к сожалению, мы понимаем, что вероятность дальнейшего распространения инфекции будет оставаться еще долго», - сказал Собянин на совещании по коронавирусу.

По его словам, нужно обеспечить нормальную жизнь городов и регионов, принимая во внимание «новую реальность» и те вызовы, которые бросает пандемия.

«Это и работа отраслей экономики, и сфера бытовых услуг, и просто нормальная жизнь людей», - отметил он.

С 12 мая в РФ завершается период нерабочих дней, введенный из-за коронавируса. При этом регионы будут руководствоваться эпидемиологической ситуацией при снятии ограничений. Для людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболевания сохранится режим повышенной безопасности.

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Текстовая трансляция

11 МАЯ

- Запрет на проведение всех массовых мероприятий на территории РФ будет продлен.

- В России завершается период нерабочих дней, введенных из-за коронавируса, с 12 мая.

С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная.

- Путин поручил скорректировать меры по борьбе с распространением Covid‑19 в России. Принятие оперативных решение будет основываться на результатах мониторинга.

- Побывали в госпитале для пациентов с коронавирусом в «Крокус Экспо». Подробнее в нашей фотоленте>>

- В большинстве городов Московского региона зафиксировали высокий индекс самоизоляции — выше 3 баллов. По данным на 12 часов, самый высокий индекс в 3,5 балла зарегистрирован в Красногорске, Лобне, Королеве, Лыткарине, столичном Зеленограде и поселении Московский.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в Московской области скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число погибших от коронавирусной инфекции в регионе составило 209 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 11 656 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1079 заболевших. В Москве - 5551.