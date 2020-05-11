РИАМО - 11 мая. Президент России Владимир Путин предложил предоставить самозанятым налоговый капитал в размере одного МРОТ, сообщает РИА Новости.
«Предлагаю предоставить всем самозанятым гражданам так называемый налоговый капитал в размере одного МРОТ, за счет которого они смогут в этом году проводить налоговые платежи, не отвлекая собственные средства, сохраняя свои доходы», - сказал Путин на совещании по коронавирусу.
Президент отметил, что возможность регистрации для самозанятых действует уже в 23 регионах, а число зарегистрированных с таким статусом превысило 650 тысяч.
Также Путин объявил о прекращении периода нерабочих дней в России с сохранением режима повышенной безопасности для людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
11 МАЯ
- Запрет на проведение всех массовых мероприятий на территории РФ будет продлен.
- В России завершается период нерабочих дней, введенных из-за коронавируса, с 12 мая.
- Путин поручил скорректировать меры по борьбе с распространением Covid‑19 в России. Принятие оперативных решение будет основываться на результатах мониторинга.
- Побывали в госпитале для пациентов с коронавирусом в «Крокус Экспо». Подробнее в нашей фотоленте>>
- В большинстве городов Московского региона зафиксировали высокий индекс самоизоляции — выше 3 баллов. По данным на 12 часов, самый высокий индекс в 3,5 балла зарегистрирован в Красногорске, Лобне, Королеве, Лыткарине, столичном Зеленограде и поселении Московский.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в Московской области скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число погибших от коронавирусной инфекции в регионе составило 209 человек.
- За сутки в России зарегистрировали 11 656 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1079 заболевших. В Москве - 5551.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии