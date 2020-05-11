РИАМО - 11 мая. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что лично проконтролирует вопросы выплат медикам в каждом регионе.
«Поручаю главам субъектов наладить работу так, чтобы до 15 мая - сегодня 11-е - все медицинское работники получили положенные им апрельские выплаты, а правительство, Минздрав - обеспечить здесь координацию и постоянный мониторинг. Я прошу иметь в виду, дорогие друзья, я лично проверю состояние дел по этому вопросу в каждом регионе России», — сказал глава государства на совещании по коронавирусу.
Путин также поручил предоставить выплаты соцработникам в связи с пандемией коронавируса.
Кроме того, распорядился о выплатах на каждого ребенка с трех до 15 лет.
С 12 мая в России прекращается период нерабочих дней, которые длились с 30 марта, но для людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболевания сохранится режим повышенной безопасности.
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Текстовая трансляция
11 МАЯ
- Запрет на проведение всех массовых мероприятий на территории РФ будет продлен.
- В России завершается период нерабочих дней, введенных из-за коронавируса, с 12 мая.
- Путин поручил скорректировать меры по борьбе с распространением Covid‑19 в России. Принятие оперативных решение будет основываться на результатах мониторинга.
- Побывали в госпитале для пациентов с коронавирусом в «Крокус Экспо». Подробнее в нашей фотоленте>>
- В большинстве городов Московского региона зафиксировали высокий индекс самоизоляции — выше 3 баллов. По данным на 12 часов, самый высокий индекс в 3,5 балла зарегистрирован в Красногорске, Лобне, Королеве, Лыткарине, столичном Зеленограде и поселении Московский.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в Московской области скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число погибших от коронавирусной инфекции в регионе составило 209 человек.
- За сутки в России зарегистрировали 11 656 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1079 заболевших. В Москве - 5551.
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