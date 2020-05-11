РИАМО - 11 мая. Президент России Владимир Путин отметил, что из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, государство окажет дополнительную поддержку 27 миллионам детей, передает РИА Новости.

«В общей сложности с учетом сегодняшних и ранее принятых решений такую поддержку получат 27 миллионов российских детей - от младенцев до учеников школ. Считаю, что именно такими должны быть приоритеты государства, особенно сейчас», - сказал Путин.

По словам президента, государству нужно в приоритете заботиться о безопасности людей пожилого возраста и поддерживать семьи с детьми.

Путин также подчеркнул, что с 1 июня планируется направить единоразовые выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям на каждого ребенка от трех до 15 лет.

Также с 12 мая на территории РФ завершается режим нерабочих дней. Начнется поэтапное снятие ограничений, при этом в регионах будут учитывать эпидемиологическую остановку.

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Текстовая трансляция

11 МАЯ

- Запрет на проведение всех массовых мероприятий на территории РФ будет продлен.

- В России завершается период нерабочих дней, введенных из-за коронавируса, с 12 мая.

С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная.

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