РИАМО - 11 мая. В России для соцработников установят федеральные доплаты на три месяца, сообщил президент России Владимир Путин.
«Риски несут и работники социальных учреждений. В этой связи предлагаю установить для них федеральную доплату на три месяца с 15 апреля по 15 июля. Полагающиеся выплаты за прошедший апрель люди также обязательно получат», — сказал Путин.
Российский лидер отметил, что полагающиеся за апрель доплаты работники обязательно получат.
«Для врачей, которые работают в социальных учреждениях доплата составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. В случае, если они непосредственно оказывают помощь больным в борьбе с коронавирусом - 60 тысяч рублей», — добавил глава государтсва.
Для социальных и педагогических работников среднего медицинского и административного персонала надбавка составит 25 тысяч рублей, а если они работают с зараженными Covid-19 – 35 тысяч рублей.
Младший персонал получит доплату в размере 15-20 тысяч рублей, а технический персонал – 10-15 тысяч рублей.
В России за прошедшие сутки выявили 11 656 случаев заражения Covid-19, при этом почти половина новых случаев выявили у пациентов без симптомов.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
11 МАЯ
- Запрет на проведение всех массовых мероприятий на территории РФ будет продлен.
- В России завершается период нерабочих дней, введенных из-за коронавируса, с 12 мая.
- Путин поручил скорректировать меры по борьбе с распространением Covid‑19 в России. Принятие оперативных решение будет основываться на результатах мониторинга.
- Побывали в госпитале для пациентов с коронавирусом в «Крокус Экспо». Подробнее в нашей фотоленте>>
- В большинстве городов Московского региона зафиксировали высокий индекс самоизоляции — выше 3 баллов. По данным на 12 часов, самый высокий индекс в 3,5 балла зарегистрирован в Красногорске, Лобне, Королеве, Лыткарине, столичном Зеленограде и поселении Московский.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За сутки в Московской области скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число погибших от коронавирусной инфекции в регионе составило 209 человек.
- За сутки в России зарегистрировали 11 656 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1079 заболевших. В Москве - 5551.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии