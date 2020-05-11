РИАМО - 11 мая. Ежедневно в России проводится порядка 170 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию нового типа Covid-19, сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Мы на порядок нарастили масштабы тестирования. Начиная с 2 тысяч в начале марта, сейчас каждый день проводится около 170 тысяч тестов. Это один из самых высоких показателей в мире», - сказал Путин.

На сегодняшний день зарегистрировано 221344 случая заражения коронавирусной инфекцией.

С 12 мая в России завершается период нерабочих дней, введенный из-за коронавируса.

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11 МАЯ

- Запрет на проведение всех массовых мероприятий на территории РФ будет продлен.

- В России завершается период нерабочих дней, введенных из-за коронавируса, с 12 мая.

С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная.

- Путин поручил скорректировать меры по борьбе с распространением Covid‑19 в России. Принятие оперативных решение будет основываться на результатах мониторинга.

- Побывали в госпитале для пациентов с коронавирусом в «Крокус Экспо». Подробнее в нашей фотоленте>>

- В большинстве городов Московского региона зафиксировали высокий индекс самоизоляции — выше 3 баллов. По данным на 12 часов, самый высокий индекс в 3,5 балла зарегистрирован в Красногорске, Лобне, Королеве, Лыткарине, столичном Зеленограде и поселении Московский.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в Московской области скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число погибших от коронавирусной инфекции в регионе составило 209 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 11 656 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1079 заболевших. В Москве - 5551.