РИАМО - 11 мая. Россия оказалась на третьем месте по случаям заражения коронавируса, число случаев Covid-19 в стране достигло 221 344, сообщает kp.ru.

«Больше только в США - у американцев наивысший показатель по смертям и заражениям. На второй строчке Испания», — отмечается в материале.

Данные по случаям заражения публикует портал Worldometer, однако Италия и Британия, которые оказались позади России в рейтинге, еще не предоставляли суточные данные о зараженных.

В России за прошедшие сутки выявили 11 656 случаев заражения Covid-19, при этом почти половина новых случаев зафиксировано у пациентов без симптомов.

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11 МАЯ

- Запрет на проведение всех массовых мероприятий на территории РФ будет продлен.

- В России завершается период нерабочих дней, введенных из-за коронавируса, с 12 мая.

С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная.

- Путин поручил скорректировать меры по борьбе с распространением Covid‑19 в России. Принятие оперативных решение будет основываться на результатах мониторинга.

- Побывали в госпитале для пациентов с коронавирусом в «Крокус Экспо». Подробнее в нашей фотоленте>>

- В большинстве городов Московского региона зафиксировали высокий индекс самоизоляции — выше 3 баллов. По данным на 12 часов, самый высокий индекс в 3,5 балла зарегистрирован в Красногорске, Лобне, Королеве, Лыткарине, столичном Зеленограде и поселении Московский.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в Московской области скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число погибших от коронавирусной инфекции в регионе составило 209 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 11 656 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1079 заболевших. В Москве - 5551.