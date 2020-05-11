РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 мая. Свыше 170 пациентов проходят лечение от коронавирусной инфекции в инфекционном стационаре первой городской больницы подмосковного Красногорска, сообщил главный врач лечебного учреждения Константин Соболев.

«В стационаре у нас сейчас заняты все 160 инфекционных коек и в реанимации находятся 14 человек, из них на искусственной вентиляции легких находятся 9 пациентов», - сказал Соболев.

Он подчеркнул, что у больницы хорошие результаты по ведению и излечению пациентов, которым потребовалась искусственная вентиляция легких.

«Тяжелых больных нам удается снимать с аппаратов искусственной вентиляции легких. Больные дальше восстанавливаются, и мы уже многих пациентов выписали, которые были достаточно продолжительное время на аппарате ИВЛ», - добавил Соболев.

При этом он опроверг миф о том, что после ИВЛ пациенты не могут вернуться к нормальной жизни.

«Хороший опыт, когда пациентов госпитализируют в реанимацию, где они получают масочную подачу кислорода с различными вентиляционными режимами. При необходимости мы переводим на искусственную вентиляцию легких. После этого, как только идет улучшение, переводим пациента снова на масочную подачу кислорода. Это может быть несколько раз, если есть необходимость. Много пациентов на сегодняшний день, которые возвращаются к жизни, выписываем их домой», - подчеркнул Соболев.

По его словам, в инфекционном стационаре проходят лечение пациенты в возрасте от 30 до 60 лет и старше.

«В процентном соотношении старшая категория не так велика. Видимо, из-за того, что люди старшего возраста соблюдают самоизоляцию. Хотелось бы сказать, что нужно соблюдать масочный режим, соблюдать самоизоляцию. Потому что к сожалению, более молодой возраст людей не всегда это делает. Много тяжелых пациентов молодого и среднего возраста», - сказал Соболев.

Главный врач лечебного учреждения добавил, что медработники регулярно проходят тестирование на Covid-19, и отметил, что среди персонала Красногорской горбольницы №1 есть те, кто заразился коронавирусом.

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Текстовая трансляция

11 МАЯ

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