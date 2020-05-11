РИАМО - 11 мая. Прокуратура Московской области организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства в связи с пожаром, произошедшим в одном из подмосковных пансионатов для пожилых людей, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Минувшей ночью в частном хосписе в Красногорске произошел пожар, в результате которого девять постояльцев скончались. Еще девять человек были госпитализированы.

«В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности», - говорится в сообщении.

Проведение проверки поручено Красногорской городской прокуратуре Московской области. Для координации деятельности специальных служб и правоохранительных органов на место происшествия выезжал прокурор Московской области Сергей Забатурин.

По факту происшествия в частном хосписе в Красногорске возбуждено уголовное дело. Задержан организатор данного хосписа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в красногорскую больницу и навестил пострадавших. Он отметил, что помощь будет оказана всем, кто оказался в сложной ситуации из-за пожара. Губернатор также выразил соболезнования родным и близким погибших в пожаре в частном хосписе.