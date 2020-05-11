РИАМО - 11 мая. Показатель смертности в Москве за апрель 2020 года вырос на 15,5% по сравнению с показателем в 2019 году в этом же месяце, сообщает ТАСС.

«В апреле 2020 года столичные ЗАГСы зарегистрировали 11 846 смертей. Годом ранее этот показатель составил 10 005, что на 15,5% меньше», — отмечается в материале.

Показатель смертности в апреле этого года стал самым высоким с 2010 года. Средний показатель смертности за предыдущее десятилетие в апреле составлял 9866 человек.